Ricardo Pietreczko - Der deutsche Darts-Spieler mit dem Spitznamen Pikachu

Ricardo Pietreczko sorgt wie drei andere Deutsche für Furore im Ally Pally. Bei vielen Dingen unterscheidet sich „Pikachu“ von seinen Kollegen.Während Clemens, Schindler und Hempel das Heilige Fest mit ihren Liebsten in der deutschen Heimat verbringen, bleibt Pietreczko gemeinsam mit Freundin Lena und Familie in London.Pietreczko unterstreicht immer wieder, dass er den Alexandra Palace „nur als Spieler“ erleben will. Ein Besuch im Fan- oder VIP-Bereich kommt für ihn nicht in Frage.

Diese Eigenschaft hat er wiederum mit einigen Topstars gemeinsam. Einen Michael van Gerwen oder Gerwyn Price würde man beispielsweise nie unter den Zuschauern finden.Spitzname „Pikachu“, Walk-on zum englischen Pokemon-Titelsong und das gelbe Fantasietierchen auf dem Trikot aufgedruckt: Pietreczko hat sich in Sachen Vermarktung ein Alleinstellungsmerkmal geschaffen, indem er alles auf das Thema Pokemon abgestimmt hat. Dabei kann er mit der Serie und dem Spiel eigentlich nicht so viel anfangen, der Spitzname ist nur durch ein akustisches Missverständnis entstande





German Darts Championship; 'Pickachu' Pietreczko düpiert sensationell van Gerwen und WrightRicardo Pietreczko aus Erlangen gewinnt sensationell die German Darts Championship. 'Pikachu' düpiert dabei gleich drei Weltmeister und sichert sich einen historischen Erfolg, der ihn schlagartig ins Rampenlicht stellt.

Peter Wright: Der schillernde Darts-Profi mit dem SchlangenkopfDer Schotte, der insgesamt ein schwaches Jahr spielt, hat das Preisgeld des Titels von vor zwei Jahren zu verteidigen. Es droht ein Absturz in der Weltrangliste. Was kann Wright bei der Darts-WM erreichen?

Erstmals fünf Deutsche dabei: Das sind die Favoriten und Paradiesvögel der Darts-WMSo viele Deutsche wie nie zuvor, ein strauchelnder Titelverteidiger und ein neuer Topfavorit: Das ist die Darts-WM 2024. Vom 15. Dezember bis 3. Januar duellieren sich im traditionsreichen Londoner 'Ally Pally' 94 Spieler und 2 Spielerinnen aus 27 Ländern. Der jüngste Teilnehmer ist gerade mal 16, der älteste 59.

Millimetergenaue Pfeile bei der Bremen Darts GalaBei der Bremen Darts Gala wurden die Pfeile millimetergenau auf der Scheibe platziert, während das Publikum feierte.

Darts-WM: Peter Crouch auf der ToiletteDie Darts-WM hat ihre erste Überraschung - und einen eigenen Messi. Nach einer Woche steht fest: Ein Fan-Liebling ist raus, die deutsche Nummer eins ist stabil, Fußball-Prominenz ist vor Ort – und es gibt ein neues Mega-Talent.

Darts-WM 2024: Der Favoriten-CheckAm 15. Dezember 2023 ist es wieder so weit, dann wird der Ally Pally in London von kostümierten Massen heimgesucht und bis zum 3. Januar zur Bühne für die besten Darts-Profis der Welt. Doch wer hat besonders gute Chancen auf den Titel und wer könnte überraschen? Die Top-Favoriten vor dem Turnier im großen

