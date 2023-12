Ribosomales Frameshifting kann zu abnormalen Proteinen führen

Therapeutische mRNAs werden in Impfstoffen meist modifiziert, um die Stabilität zu erhöhen und die Wahrscheinlichkeit eines Immunangriffs gegen die mRNA zu verringern. Dererlei Anpassungen können jedoch auch zum sogenannten ribosomalen Frameshifting führen, heißt es in einer Studie der University of Cambridge, Cambridge, UK (Nature 2023, online 6. Dezember).

Wie es in einer Mitteilung des Science Media Center Germany (SMC) heißt, liest das Ribosom ja normalerweise beim Menschen bei der Translation die mRNA in aufeinanderfolgenden Gruppen von drei Nukleotiden und übersetzt diese in die entsprechenden Aminosäuren, die letztlich ein Protein bilden. Beim ribosomalen Frameshifting verschiebt sich das Leseraster der Ribosomen, was zu einer veränderten Übersetzung führt – und damit zu abnormalen Proteinen oder Peptiden. In der Zelle kommt es ganz natürlich in seltenen Fällen zu solchen Frameshifts. Sie sind ein regulärer Teil einiger genetischer Mechanisme





aerztezeitung » / 🏆 81. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

ARM Holdings: Britischer Chip-Designer legt erstes Ergebnis nach dem Börsengang vorCAMBRIDGE, Großbritannien (IT-Times) - Das britische Halbleiterunternehmen Arm hat seine ersten Quartalsergebnisse nach dem Börsengang veröffentlicht und legte ein starkes Umsatzwachstum vor. Arm Aktie:

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Debatte um den Nahost-Konflikt: „Ich werde nicht mehr gesehen“Politiker fordern von arabischstämmigen und muslimischen Menschen, sich von Terror zu distanzieren. Das schließt sie aus, sagt Raid Naim. 👉

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »

Stellantis-Chef kritisiert politisch motivierte Förderung der ElektrifizierungDer CEO von Stellantis, Carlos Tavares, warnt vor den Folgen der politisch motivierten Förderung der Elektrifizierung. Die Entscheidung der EU-Kommission für die teure Technologie der Elektromobilität führe zu hohen Kosten für die Hersteller und erschwere es, bezahlbare Fahrzeuge anzubieten. Tavares betont jedoch, dass sein Unternehmen zu den Überlebenden gehören werde.

Herkunft: ecomento_de - 🏆 66. / 61 Weiterlesen »

Tauziehen um Brüsseler Milliarden: „Gift für das Image der EU-Beamten“Der Europäische Steuerzahlerbund sieht den automatischen Inflationsausgleich für EU-Beamte kritisch. Das führe dazu, dass keine Diskussion darüber stattfinde, ob die Gehaltserhöhungen überhaupt gerechtfertigt seien.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Skandal um frauenfeindliches Verhalten bei FDIC schlägt hohe WellenBeim US-Einlagensicherungsfonds FDIC schlägt ein Skandal um mutmaßliches frauenfeindliches Verhalten von Mitarbeitern hohe Wellen. Ein 'toxisches Arbeitsumfeld' führe seit Jahren dazu, dass Mitarbeiterinnen einen der führenden Bankenregulatoren der Vereinigten Staaten verließen, berichtet das 'Wall Street Journal'.

Herkunft: boersenzeitung - 🏆 76. / 59 Weiterlesen »

'Ich werde ehrlich sein!' Mick Schumacher äußert sich zu seiner ZukunftMick Schumachers Zukunft ist weiter offen. Trotzdem schließt er den Wechsel in eine bestimmte Rennserie aus.

Herkunft: SPORT1 - 🏆 109. / 51 Weiterlesen »