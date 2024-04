Rheinmetall teilt die Division Vehicle Systems und eröffnet Hauptsitz in Bristol

Rheinmetall hat die Division Vehicle Systems geteilt: In Vehicle Systems Europe (VSE) und Vehicle Systems International (VSI). Die bisherige Zentrale in München hat Verantwortlichkeiten an die VSI abgegeben. Am 28. März hat Rheinmetall den Hauptsitz der VSI in Bristol/UK eröffnet. Diese erste Rheinmetall-Zentrale außerhalb Deutschlands werde sich auf die Märkte in Großbritannien, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum konzentrieren, schreibt Rheinmetall.

Ziel sei es, die weltweiten Kunden der Division noch individueller betreuen zu können sowie die internationale Zusammenarbeit zu fördern und auszubauen

