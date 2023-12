Rheinmetall modernisiert Flugabwehr-Artilleriesysteme in Rumänien

Das rumänische Verteidigungsministerium hat Rheinmetall damit beauftragt, die Flugabwehr-Artilleriesysteme des Landes vom Typ Oerlikon GDF 103 umfassend zu modernisieren. In dem nach eigenen Angaben ersten Großauftrag in dem europäischen NATO-Land Rumänien mit einem Auftragswert in Höhe von 328 Millionen Euro sollen vier modernisierte Luftverteidigungssysteme geliefert und weitere Leistungen wie Ausbildung, Ersatzteile und Service erbracht werden.

Die ersten zwei Systeme sollen innerhalb von zwei, die beiden restlichen innerhalb von drei Jahren geliefert werden





