Rheinmetall liefert Leopard 1A5-Panzer in die Ukraine

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages. Sie sollen im nächsten Jahr in die Ukraine geliefert werden, wie Rheinmetall mitteilt. Es handelt sich um Leopard 1A5-Panzer, also ältere Modelle, die meist ausgemustert aus Industriebeständen kommen und deshalb verhältnismäßig günstig von europäischen Ländern an die Unternehmen verkauft werden.

Das Auftragsvolumen liegt dem Unternehmen zufolge im oberen zweistelligen Millionen-Bereich. In der Ukraine hat sich die Zahl der Opfer von Landminen verzehnfacht. Das ergaben Ergebnisse des nun vorgestellten"Landminen-Reports" der internationalen Kampagne zum Verbot von Landminen (ICBL) in Genf. Demnach sind 2022 in der Ukraine im Zuge des russischen Angriffskriegs gut 600 Fälle dokumentiert, in denen Menschen durch Landminen und explosive Überreste des Krieges umgekommen sind oder verletzt wurden. Die Zahl liegt zehnmal höher als im Vorjah

