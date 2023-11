Rheinmetall liefert Kampfpanzer Leopard 1A5 an die Ukraine

Die ukrainische Regierung hat Rheinmetall mit der Lieferung von Kampfpanzern Leopard 1 A5 und ergänzender Peripherie beauftragt. Das Paket besteht Rheinmetall zufolge neben den 25 Leopard1 aus fünf Bergepanzern 2 (auf Leopard 1 Basis) und zwei Fahrschulpanzern samt Ausbildung, Logistik, Ersatzteile, Instandsetzung und weitere Unterstützungsleistungen. Die Auslieferung soll im nächsten Jahr erfolgen.

Die „zur Nutzbarmachung“ erforderlichen Arbeiten will das Unternehmen an seinen Standorten in Unterlüß und Kassel durchführen. Die Ukraine erhält darüber hinaus mehr als 100 deutsch-dänisch finanzierte Kampfpanzer Leopard 1 A5, von denen nach aktueller Übersicht 30 Stück ausgeliefert sind

