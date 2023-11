Rheinland-Pfalz & Saarland: Wind und Regen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Da viele Bäume noch belaubt und die Böden aktuell recht durchweicht seien, sei nicht auszuschließen, dass im Laufe des Tages noch Bäume umstürzen würden, sagte ein DWD-Meteorologe. Am späten Nachmittag beruhige sich die Lage allmählich.

Zu den Böen kommen nach DWD-Angaben am Donnerstag Schauern. Am Nachmittag seien auch einzelne Gewitter nicht ganz ausgeschlossen. Die Temperaturen liegen bei Höchstwerten von 12 bis 16 Grad und in der Eifel sowie im Hunsrück bei 10 Grad.

Am Freitag gebe es nur selten etwas Regen, schrieb der DWD. Am Nachmittag zeige sich auch die Sonne ein wenig. Die Temperaturen liegen bei maximal 7 bis 10 Grad und entlang des Rheins bei 12 Grad. Dazu wehe ein mäßiger, zeitweise stark böig auffrischender Wind.

Spätestens ab Samstagmittag regne es in Rheinland-Pfalz und dem Saarland dann erneut. Die Temperaturen steigen auf Höchstwerte von 8 bis 12 Grad. Der Wind sei mäßig, teils frisch, mit starken bis stürmischen Böen. Im höheren Bergland rechnet der DWD auch mit Sturmböen.

