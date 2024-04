Rhein-Neckar Löwen erreichen das Viertelfinale der European League

Die Rhein-Neckar Löwen haben in der European League das Viertelfinale erreicht. Der Handball-Bundesligist gewann am Dienstag sein Play-off-Rückspiel gegen RK Nexe Nasice aus Kroatien mit 31:29 (16:16). Bereits das Hinspiel vor einer Woche hatte der Pokalsieger mit 24:19 für sich entschieden. Im Viertelfinale treffen die Nordbadener nun am 23. und 30. April auf Sporting Lissabon.

Mit acht Treffern bester Torschütze für die Mannschaft von Trainer Sebastian Hinze, die in der ersten Halbzeit zunächst die Begegnung kontrollierte und dann mit zwei Treffern kurz vor dem Seitenwechsel das 16:16 zur Pause rettete

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



sternde / 🏆 31. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Füchse und Rhein-Neckar Löwen: Handballer kämpfen sich ins Viertelfinale der European LeagueDie Handballer der Füchse Berlin und der Rhein-Neckar Löwen erreichen das Viertelfinale in der European League erreicht. Den Berlinern reicht gegen den Schweizer Meister Kadetten Schaffhausen eine starke erste Hälfte, die Löwen siegen knapp gegen RK Nexe Nasice aus Kroatien.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Rhein-Neckar Löwen erreichen ViertelfinaleDie Rhein-Neckar Löwen haben in der European League das Viertelfinale erreicht.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Rhein-Neckar Löwen kämpfen im Europapokal gegen den Liga-FrustDie Rhein-Neckar Löwen spielen eine enttäuschende Saison in der Handball-Bundesliga. In der European League können sie eine schwache Spielzeit zwar nicht mehr komplett retten, aber zumindest aufhübschen.

Herkunft: sportschau - 🏆 4. / 86 Weiterlesen »

Rhein-Neckar Löwen buchen Viertelfinal-Ticket in European League gegen RK Nexe NasiceSpielbericht zum Spiel Rhein-Neckar Löwen - RK Nexe Nasice

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »

Rhein-Neckar Löwen besiegen Nexe Nasice in der Handball European LeagueIm Play-off-Hinspiel bei RK Nexe Nasice brachten sich die Rhein-Neckar Löwen durch einen Sieg in eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am 2. April.

Herkunft: sportschau - 🏆 4. / 86 Weiterlesen »

Rhein-Neckar Löwen : | Play-off | European League 2023/24Infos, Statistik und Bilanz zum Spiel RK Nexe Nasice - Rhein-Neckar Löwen

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »