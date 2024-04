Rhabarber: Tipps zur Ernte und Anbau

Rhabarber ist pflegeleicht und wächst sowohl im Garten als auch auf dem Balkon . Es gibt jedoch einige wichtige Tipps, wie Sie Rhabarber am besten ernten. Ursprünglich kommt Rhabarber aus den Gebirgsregionen Chinas, der Mongolei und Sibirien. Dort wurde er vor allem als Heilpflanze genutzt. Laut derkam er erst im 18. Jahrhundert nach Mitteleuropa.

In Deutschland wird das säuerlich-schmeckende Gewächs seit ungefähr 1840 angebaut: Eines der ersten und größten Anbaugebiete befand sich in der Nähe von Hamburg. Rhabarber gehört zu den Knöterichgewächsen und ist somit ein Gemüse – in der Küche wird er oft mit Zucker zubereitet, weshalb viele ihn fälschlicherweise als Obst einordnen. Die Pflanze ist für Gartenanfänger ebenso geeignet wie für Profis: Sie ist sowohl im Garten als auch im Topf kultivierbar und kann bis zu zehn Jahre am selben Standort stehen. Außerdem übersteht Rhabarber auch harte Winter mit tiefen Temperaturen problemlos

