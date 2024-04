RGB Beleuchtung am Mainboard spinnt

1. Nenne uns bitte deine aktuelle Hardware: Arbeitsspeicher : 32GB G.Skill Flare X 3200mHz 14CL Mainboard : Asus Rog Crosshair VIII Dark Hero Netzteil: Asus Rog Thor 850W Gehäuse: Corsair 5000D Airflow Grafikkarte: Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Super Eagle OC Ice HDD / SSD: WD Black 750 m.2, 2xSSD 1x HDD Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat: Argb Strip , Corsair H150i Elite Lcd, iCue Commander Core, Core XT 2. Beschreibe dein Problem .

RGB komplett ausgeschaltet und wieder angeschaltet. Batterie entfernt und nochmal eingelegt/ resettet. Hat alles nichts geholfen. Grün bleibt stur. Bild bei ausgeschaltetem PC geschossen. Hoffe ich hab da keinen Stromschaden, kann mir auch nicht erklären wieso es einer sein sollte. Habe immer Netzteil ausgeschaltet und Restspannung durch drücken des Power-Knopfs entweichen lassen. Video dazu : https://streamable.com/j2zlln Mfg

RGB Beleuchtung Mainboard Gehäuse Problem

