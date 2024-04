REWE ist der beliebteste Supermarkt in Deutschland

Service wird zunehmend groß geschrieben beim Kampf der Supermärkte um die Kunden. Das Deutsche Institut für Servicequalität hat jetzt eine Umfrage gestartet, um herauszufinden, welcher Supermarkt in Deutschland der beliebteste ist. Nicht nur, was in den Einkaufswagen kommt, sondern auch die Frage, welcher Supermarkt der Beste ist, beantwortet jeder anders.

Doch welcher Supermarkt ist eigentlich der beliebteste? Das hat das Deutsche Institut für Service-Qualität jetzt in einer Umfrage herausgefunden. Mehr als 1.100 Bewertungen von Verbrauchern flossen dabei in das Ranking ein.Das Ergebnis: REWE ist der beliebteste Supermarkt der Deutschen. Besonders in den Kategorien Filialgestaltung und Qualität der Lebensmittel konnte der Anbieter punkten. Außerdem wurde die Kundenzufriedenheit in den Kategorien Preise, Service und Produktsortiment berücksichtigt. Auf dem zweiten Platz konnte EDEKA vor allem mit der Qualität und Frische der Lebensmittel überzeuge

Supermarkt-Trick: Das bewirken Schranken bei Edeka, Rewe und Co.Rewe plant wohl die Eröffnung eines vollständig veganen Supermarkts in Berlin. Rewe übernimmt dabei den veganen Supermarkt Standort von Veganz. Veganz betrieb mehrere pflanzliche Supermärkte, bis es zu einem reinen Produkthersteller wurde.

Panoptischer Rewe-Supermarkt: Einkauf mit SkelettkontrolleWir haben eine Rewe-Filiale in Berlin besucht, in der eine neue Generation von Supermärkten getestet wird. Hunderte Kameras überwachen jede Bewegung. Ein System führt Buch, welche Waren man aus dem Regel nimmt. Am Ende weiß die Kasse automatisch, wie viel man bezahlen muss.

Supermarkt: Edeka und Rewe nehmen japanisches Kult-Getränk '-196' ins SortimentBald finden Verbraucher:innen ein japanisches Kult-Getränk in deutschen Supermärkten.

Rewe wird in Friedrichshain vegan: Supermarkt schmeißt alle Fleischprodukte rausBald wird in Berlin die bundesweit erste komplett vegane Rewe-Filiale eröffnet. Wir verraten, in welchem Bezirk das fleischlose Herz in Zukunft höherschlagen wird.

Am ehemaligen Veganz-Standort : Rewe eröffnet veganen Supermarkt in BerlinDer genaue Zeitpunkt der Eröffnung ist noch nicht bekannt. Eine neue Rewe-Filiale an der Warschauer Brücke soll künftig ausschließlich pflanzliche Produkte anbieten.

Rewe eröffnet ersten veganen SupermarktDie Supermarktkette Rewe testet in Berlin bald eine neue Filiale. Dort soll es keine tierischen Produkte geben.

