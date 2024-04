Rettungswagen brennt in Essen-Bergerhausen

Riesige Flammen, dunkler Rauch - in Essen-Bergerhausen ist am Montagmorgen ein Rettungswagen aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis komplett ausgebrannt.

Die Feuerwehr wurde gegen 9:40 Uhr zu einem ungewöhnlichen Einsatz auf der Frankenstraße im Essener Stadtteil Bergerhausen gerufen: Ein Rettungswagen brennt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand bereits das gesamte Fahrzeug in Brand.war ohne Patienten auf dem Rückweg von einem Einsatz, als die Rettungssanitäter einen technischen Defekt an ihrem Fahrzeug festgestellt und die Fahrt unterbrochen haben.

Über dieses Thema berichten wir am 15.04.2024 auch im WDR: Im Radio auf WDR 2 und im Fernsehen in der Lokalzeit Ruhr., die Sie so durch den Tag in NRW begleitet, dass Sie jederzeit mitreden können? Die App WDR aktuell bietet Ihnen dafür immer die passenden Nachrichten.

Rettungswagen Brand Essen-Bergerhausen Feuerwehr Ennepe-Ruhr-Kreis

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



WDRaktuell / 🏆 25. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Rettungswagen brennt in Essen ab: Sanitäter reagiert blitzschnellMit einem riesigen Schrecken kamen zwei Rettungssanitäter am Montagmorgen davon. Als plötzlich ihr Krankenwagen brannte, machten sie alles richtig.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

Wie ein Bugatti, ein Porsche und ein Ferrari in einem Garten in Zeuzleben gelandet sindDrei Luxusautos in einem Garten sorgen in Zeuzleben immer wieder für Verwunderung. Tüftler Manfred Herrmann erklärt, was es damit auf sich hat.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Ein Blick hinter die Kulissen, ein Auftritt in bekannter TV-Show und ein „Nein“ für BaumfällungenDie meistgeklickten lokalen Schlagzeilen plus das Wetter und die Informationen aus der Nachbarschaft: Alles Wichtige im schnellen Überblick.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Ein Paderborner Youngster erlebt ein Drama beim Debüt, ein Meisterteam wird geehrtEin Zweitliga-Debüt ist eigentlich ein Grund zur Freude. SCP-Akteur Jascha Brandt war am Freitagabend nach dem Hertha-Spiel aber gar nicht zum Feiern zumute.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Autofahrer gerät auf Gehweg und erfasst FußgängerinEin Rettungswagen fährt zu einem Einsatz. (Symbolbild)

Herkunft: morgenpost - 🏆 64. / 61 Weiterlesen »

Rettungswagen kollidiert im Einsatz mit AutoEin Rettungswagen ist im Einsatz auf einer Bundesstraße in Bruchsal (Kreis Karlsruhe) mit einem Auto zusammengestoßen.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »