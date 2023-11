Restaurant Charcoal Lane: Traditionelle australische Küche erlebt Renaissance

Mehr "Sorry, we are out of crocodile", sagte Vanessa. Es gibt heute kein Krokodil, entschuldigt sich die Bedienung im Restaurant Charcoal Lane, als sie die Speisekarten verteilt. Das Lokal in Melbournes Szeneviertel Fitzroy ist seit mehr als zehn Jahren ein Begriff für seine "native Australian cuisine". Hier werden Gerichte aufgetischt, deren Zutaten auf die traditionelle Ernährung der Ureinwohner zurückgehen, auch Bush Food oder Bush Tucker genannt.

"Wie aber wäre es mit Känguru- oder Emu-Fleisch vom Holzkohlegrill?", fragt Vanessa. Nicht nur wegen der Hauptgerichte ist Charcoal Lane ein besonderes Restaurant. Gerade die Beilagen wie unbekannte Gemüsesorten, Früchte wie Quandong oder Kakadu-Pflaumen und Gewürze wie Wattleseed, Strawberry Gum oder Zitronenmyrte versprechen für europäische Gaumen ein vollkommen neues Geschmackserlebnis. Die traditionellen Nahrungsmittel und deren Zubereitung erleben in Australien seit der Jahrtausendwende eine Renaissance. Nicht nur durch neue Restaurants, die sich auf Aboriginal Food spezialisiert habe





