Reservisten-Verband schlägt systematische Erfassung von Bundeswehr-Reservisten vor

Der Vorsitzende des Reservisten -Verbands ist überzeugt davon, im Verteidigung sfall nicht ohne Reservisten bestehen zu können. Er schlägt daher vor, Bundeswehr - Reservisten systematisch zu erfassen. Der Vorsitzende des Reservisten -Verbands, Patrick Sensburg, hat vorgeschlagen, alle ehemaligen Bundeswehr angehörigen systematisch auf ihre Einsetzbarkeit zu überprüfen. Der Oberst der Reserve sagte der 'Bild'-Zeitung, es gebe rund 900.

000 ehemalige Soldaten beziehungsweise Wehrpflichtige, die den Status Reservist hätten und unter 65 Jahre alt seien. 'Bei ihnen sollten wir sehr zügig den Gesundheitsstatus und die Verfügbarkeit erfassen, um sie im Heimatschutz und der Landes- und Bündnisverteidigung einzuplanen und sie auch Schritt für Schritt wieder üben zu lassen. Wenn nur die Hälfte gesundheitlich imstande dazu ist, hätten wir schon fast die nötige Zahl an Reservisten, die wir brauchen.

Reservisten Bundeswehr Erfassung Einsetzbarkeit Heimatschutz Landesverteidigung Bündnisverteidigung

