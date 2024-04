Republikanischer Vorsitzender des US-Repräsentantenhauses setzt sich für weitere Mittel für Israel ein

Nach Iran s Angriff will sich der parteiintern unter Druck stehende republikanische Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Mike Johnson , für die Freigabe weiterer Mittel für Israel einsetzen - und im Zuge dessen auch die Zustimmung seiner Partei für weitere Ukraine-Hilfen ausloten. Die Republikaner verstünden "die Notwendigkeit, Israel beizustehen", sagt Johnson im Sender Fox News. "Wir werden es diese Woche erneut versuchen.

. Der deutsche Botschafter in der Ukraine, Martin Jäger, schreibt bei X, er habe in Saporischschja ein Wasserkraftwerk am Dnipro besucht, das von russischen Raketen zerstört wurde. "Russland führt Krieg gegen die Infrastruktur und die Zivilbevölkerung", sagt er. "Deshalb leisten wir jetzt zusätzliche Hilfe bei der Luftverteidigung", schreibt der Diplomat und verweist auf das Flugabwehrsystem Patriot.

Die ukrainische Regierung will Schlupflöcher schließen, die es ermöglichen, die Mobilisierung zu umgehen. Deshalb sollen sich Männer ab Mitte Mai erneut einer medizinischen Untersuchung unterziehen müssen, wenn sie zuvor als bedingt wehrtauglich eingestuft wurden.+++ 20:50 Selenksyj fordert mehr Hilfe und verweist auf abgewehrte Angriffe Irans +++

Der ukrainische Staatschef Selenskyj fordert vom Westen mehr Unterstützung bei der Abwehr der russischen Luft- und Raketenangriffe und verweist auf dieder iranischen Angriffe auf Israel in der Nacht zum Sonntag. "Die ganze Welt sieht, was echte Verteidigung ist, und sie sieht, dass sie möglich ist", sagt Selenskyj. Die Welt habe auch gesehen, dass Israel bei der Verteidigung nicht allein war und.

