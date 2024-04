Rentnerin in Grafing von umstürzendem Baum schwer verletzt

Ein umstürzender von einer Pilzkrankheit befallener Baum hat in Grafing im Landkreis Ebersberg eine Rentnerin schwer verletzt. Die 81-Jährige hatte am Samstag an einer Ortsverbindungsstraße zwischen Grafing und Unterelkofen am Waldesrand gestanden und sich nichts ahndend mit einem Bekannten unterhalten, als plötzlich eine Esche entwurzelte und Richtung Straße umfiel, wie die Polizei am Sonntag berichtete.

Die Seniorin konnte nicht mehr ausweichen und wurde durch die Baumkrone am Kopf und im Bereich des Oberkörpers getroffen. Der Bekannte der Frau konnte sich mit einem Sprung zur Seite retten. Die Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Baum sei vom Eschentriebsterben befallen gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Der parasitäre Pilz sorgt in Europa für ein teils massives Absterben von Eschen. In Bayern wurde die Krankheit nach Angaben der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft erstmals im Herbst 2008 beobachte

Grafing Baum Pilzkrankheit Rentnerin Verletzung Esche Eschentriebsterben

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



ntvde / 🏆 3. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Ein Paderborner Youngster erlebt ein Drama beim Debüt, ein Meisterteam wird geehrtEin Zweitliga-Debüt ist eigentlich ein Grund zur Freude. SCP-Akteur Jascha Brandt war am Freitagabend nach dem Hertha-Spiel aber gar nicht zum Feiern zumute.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Rentnerin (65) kauft für 700.000 Villa in Portugal, dann beginnt ein AlbtraumEine pensionierte Investmentbankerin kauft sich für 700.000 Euro ein Traumhaus in Portugal. Dort will sie ihren Lebensabend verbringen. Doch dann zieht ein Nachbar ein, der ihren Hund tötet, sie bedroht und vom Grundstück vertreibt.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Rentnerin (65) kauft für 700.000 Villa in Portugal – dann beginnt ein AlbtraumEine pensionierte Investmentbankerin kauft sich für 700.000 Euro ein Traumhaus in Portugal. Dort will sie ihren Lebensabend verbringen. Doch dann zieht ein Nachbar ein, der ihren Hund tötet, sie bedroht und vom Grundstück vertreibt.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Rentnerin (65) kauft für 700.000 Villa in Portugal – dann beginnt ein AlbtraumEine pensionierte Investmentbankerin kauft sich für 700.000 Euro ein Traumhaus in Portugal. Dort will sie ihren Lebensabend verbringen. Doch dann zieht ein Nachbar ein, der ihren Hund tötet, sie bedroht und vom Grundstück vertreibt.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Rentnerin gewinnt gleich mehrfach im Lotto: Betreiber leitet Ermittlungen einGewinnen im Lotto - ein Traum vieler, doch die Wahrscheinlichkeit ist verschwindend gering. Es mag überraschen, aber es gibt tatsächlich Ereignisse, die noch unwahrscheinlicher erscheinen, aber statistisch gesehen häufiger eintreten. Mehr Infos findest Du auf www.rosenheim24.de.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Autos in Rom fahren an Ampel los – plötzlich stürzt ein Baum auf die StraßeEine Dashcam filmte in Rom eine schockierende Szene: Autos fuhren gerade an einer Ampel los, als ein riesiger Baum auf die Straße stürzte.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »