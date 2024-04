Rentnerin fällt auf Betrugsmasche herein und verliert Tausende Euro

Eine Rentnerin aus Kulmain (Landkreis Tirschenreuth) ist auf eine betrügerische Masche reingefallen, die System hat. Die 80-Jährige übergab am Dienstag zwischen 14 und 15 Uhr mehre Tausend Euro an einen unbekannten Abholer.

Die ältere Dame bekam nach Polizeiangaben zunächst einen Anruf von einer unbekannten Telefonnummer, am anderen Ende gab sich der Betrüger als Polizist aus und machte ihr vor, dass ihr Sohn einen schweren Autounfall verursacht hätte, bei dem ein Kind lebensbedrohlich verletzt worden war. Kurz darauf kontaktierte ein angeblicher Rechtsanwalt die über 80-Jährige telefonisch und forderte einen fünfstelligen Geldbetrag. Dieser sei als Kaution nötig, um die Inhaftierung ihres Sohnes zu verhindern. Laut der Polizei übergab die Seniorin die geforderte Summe an einen Anfang 20-jährigen, schlanken Mann, der dunkle und lockige Haare hat, und dunkle Kleidung tru

