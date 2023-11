Rentner wegen Beihilfe zur Volksverhetzung verurteilt

In Aschaffenburg ist er so etwas wie das "Gesicht" der Querdenken-Bewegung: Ein 69-Jähriger, der die Gruppe "Aschaffenburg steht auf" gründete und als Organisator von teils umstrittenen Demonstrationen in Erscheinung trat. Personen aus rechtsextremen Kreisen sollen sich diesen monatlichen Demonstrationszügen angeschlossen haben.

Gegen die Demos hatte sich in den letzten Wochen Vom Amtsgericht Aschaffenburg wurde der 69-Jährige jetzt zu einer Bewährungsstrafe verurteilt – wegen Beihilfe zur Volksverhetzung. Damit blieb die Richterin unter der Forderung der Staatsanwaltschaft, die eine Freiheitsstrafe von sieben Monaten gefordert hatte. Zudem habe der "Protest-Rentner", wie er sich selbst nennt, 1.200 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung in Aschaffenburg zu zahlen. Holocaust-Leugnung in Chat-Gruppe Der Rentner habe sich durch Unterlassen schuldig gemacht, betonte die Richterin: Von Anfang Februar bis Anfang Mai dieses Jahres habe er ein Video nicht aus der Telegram-Gruppe "Aschaffenburg steht auf" entfernt, deren Administrator er damals war und auch heute noch ist





