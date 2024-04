Rentner müssen höhere Zusatzbeiträge zahlen

Böse März-Überraschung! Ab Juli bekommen Rentner 4,57 Prozent mehr – doch jetzt gibt’s erstmal mehr Abzüge! Der Grund: Viele Krankenkassen haben ihre Zusatzbeiträge erhöht – und das wirkt bei Rentnern erst jetzt! Wie viel genau die steigenden Kosten ausmachen – wir haben es für euch ausgerechnet. Höherer Zusatzbeitrag kann auch fast 100 Euro im Jahr ausmachen.

Besonders hohe Abzüge haben Rentnerinnen und Rentner in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, die bei der AOK Nordost versichert sind. Hier steigt der Zusatzbeitrag von 1,9 auf satte 2,7 Prozent. Bei einer Rente von 2 000 Euro werden so im Jahr 96 Euro mehr abgezogen als bisher. „Die steigenden Ausgaben im Gesundheitswesen sowie eine völlig verfehlte Gesundheitspolitik der Bundesregierung führen bei den gesetzlichen Krankenkassen zu einem enormen Kostendruck“, so rechtfertigt Knut Lambertin von der AOK Nordost die steigenden Zusatzbeiträge

