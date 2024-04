Rentner könnten weiterhin doppelt besteuert werden

Mit dem Wachstumschancengesetz hat die Bundesregierung der Doppelbesteuerung von Renten größtenteils ein Ende gesetzt. Doch eine Gruppe von Rentnern wird noch benachteiligt. Wachstumschancengesetz das Problem nur teilweise. Eine Gruppe von Bestandsrentnern könnte doch noch doppelt besteuert werden. Die Ampel-Koalition arbeitet der Zeitung zufolge aber auch schon an einer weiteren gesetzlichen Anpassung..

Denn die Beiträge in die Rentenversicherung, die Arbeitnehmer heute einzahlen, wirken sich positiv - also steuermindernd - auf die Steuererklärung aus. Später zahlen Rentner und Rentnerinnen dann aber, die sie beziehen. Soweit so gut – nur hat sich vor einigen Jahren bei der Umstellung des Rentensystems ein Fehler eingeschlichen, der dazu geführt hätte, dass Neurentner ab 2025 mehr Steuern auf die Rente gezahlt hätten, als sie während ihres Erwerbslebens sozusagen durch die Steuererklärung „zurückbekommen“ hätten. Diese Doppelbesteuerung wäre womöglich verfassungswidrig gewese

Renten Doppelbesteuerung Wachstumschancengesetz Rentensystem Steuererklärung

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



WA_online / 🏆 103. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

So profitieren Rentnerinnen und Rentner vom WachstumschancengesetzDas Wachstumschancengesetz verringert die Steuerpflicht von Rentnern. Ihr Steuersatz steigt langsamer. Und es gibt noch weitere Vorteile.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Lunchen mit Genuss mit dem BRIGITTE Balance-Konzept 2024: Spinat-Kichererbsen-Salat mit FrischkäseFrisch und lecker kommt der Spinat-Kichererbsen-Salat mit Frischkäse aus dem BRIGITTE Balance-Konzept daher und lässt sich auch prima To-Go mitnehmen.

Herkunft: brigitteonline - 🏆 23. / 68 Weiterlesen »

Rentner (65) zieht nach Mittelitalien, dort kann er mit 1000 Euro gut lebenEin Rentner aus Bozen kann sich das Leben in der Südtiroler Landeshauptstadt nicht mehr leisten. Er wandert aus, zuerst nach Spanien, dann nach Mittelitalien.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

So stopfen Rentner die Rentenlücke – und gehen sogar mit 63 in RenteViele deutsche Rentner benötigen Zusatzeinkommen, da ihre Rente oft nicht ausreicht. Über 42 Prozent beziehen monatlich weniger als 1250 Euro, vor allem Frauen. Private Rentenversicherungen gelten als klassisch, jedoch warnen einige Experten vor deren Unattraktivität aufgrund hoher Kosten und niedriger Verzinsung.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Weil Rentner sich schämen: Bayrische Tafel hilft mit anonymen Essens-PaketenAnonyme Lebensmittelpakete für Rentner, die bisher keine Hilfe angenommen haben! Die Aischgründer Tafel bietet eine Lösung für Scham geplagte Senioren.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

Mit frei erfundener Notlage: Falsche Beamte betrügen Rentner um tausende EuroBetrüger sind äußerst professionell und gehen laut Bundeskriminalamt extrem raffiniert vor. Besonders ältere Menschen sind häufig das Ziel von Betrügern, warnt die Deutsche Rentenversicherung (DRV). Betrüger versuchen vermehrt, persönliche Daten oder Bankverbindungen von Rentenversicherten zu erschleichen, so die DRV.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »