Rentenerhöhung um mehr als vier Prozent

Zum dritten Mal in Folge steigen die Renten um mehr als vier Prozent. Ab Sommer können sich 21 Millionen Rentner innen und Rentner über ein Plus von 4,57 Prozent freuen. Das Plus bedeutet aber auch, dass viele erstmals mit ihrer Rente über den geltenden Rentenfreibetrag kommen.Ab Juli gibt es mehr Geld für die rund 21 Millionen Rentner in Deutschland .

Übersteigt die Jahresrente eines Rentners nach Abzug des individuellen Rentenfreibetrags und steuermindernder Aufwendungen - wie Krankheitskosten oder haushaltsnahe Dienstleistungen - den Grundfreibetrag von 11.604 Euro für Alleinstehende, ist er verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben und die Anlage R auszufüllen. Liegt die monatliche Bruttorente unter oder genau bei diesem Betrag, ist sie steuerfrei.

Bei Verheirateten gilt der doppelte Grundfreibetrag. Sie werden steuerpflichtig, sobald nach den Abzügen insgesamt mehr als 23.208 Euro Jahresrente übrig bleiben. Rund 114.000 Rentner müssen ab 1. Juli erstmals Steuern auf ihre Rente zahlen. Sie sind ab Juli neu steuerpflichtig, weil ihre Rente dann über dem Grundfreibetrag liegt. Allerdings gilt auch: Der Grundfreibetrag ist stärker gestiegen als die Rente. Das bedeutet, dass 244.000 Rentner ab 2024 keine Steuern mehr zahlen müssen. Das teilte ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums auf Anfrage mit. Zuerst hatte die „Süddeutsche Zeitung“ darüber berichtet.

Bei Renteneintritt im Jahr 2024 sind bereits 84 Prozent der Bruttorente steuerpflichtig, ab dem Jahr 2040 soll schließlich die gesamte Rente steuerpflichtig sein. Es ist geplant, diese Übergangsfrist über das Jahr 2040 hinaus zu verlängern. Wichtig! Liegt die Rente unter 11.604 Euro pro Jahr, ist sie in der Regel steuerfrei.

