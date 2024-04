Rentenerhöhung ab Juli 2024

Die Renten steigen zum 1. Juli 2024 – und das gilt nicht nur für die regulären Altersrente n, sondern auch für die Erwerbsminderungsrente und die Hinterbliebenen-Rente . Aber bleibt dann unterm Strich auch mehr? Schließlich wird diese Rente auf die eigene Rente oder das eigene Einkommen angerechnet.

Freibetrag erhöht sich um den gleichen Prozentsatz wie die Renten Auf Witwen-, Witwer, Waisen oder Erziehungsrenten wird das eigene Einkommen oder die eigene Rente angerechnet, sobald diese einen bestimmten Freibetrag überschreiten. Dabei wird das Nettoeinkommen, was über diesem Freibetrag liegt zu 40 Prozent auf die Rente angerechnet. Die Deutsche Rentenversicherung Bund erklärt dazu auf RTL-Anfrage: „Der Freibetrag erhöht sich jährlich um den gleichen Prozentsatz, mit dem auch die Renten erhöht werde

