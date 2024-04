Rentenerhöhung 2024: Wer bekommt den Zuschlag?

Es gibt 2024 eine Rentenerhöhung um zusätzliche 7,5 Prozent. Ein „Fehler“ bei der Erwerbsminderungsrente soll behoben werden. Die doppelte Erhöhung gilt aber nicht für alle.. Jetzt ist klar: Die Rente wird um 4,57 Prozent erhöht. Eine bestimmte Personengruppe kann sich aber über noch mehr freuen: Sie bekommt außerdem einen satten Zuschlag auf ihre Renten in Höhe von 7,5 Prozent.würden demnach diejenigen erhalten, „bei denen die Erwerbsminderungsrente in der Zeit von 2001 bis 2018 begonnen hat“.

Dieser Zuschlag werde dann auf „Grundlage der persönlichen Entgeltpunkte berechnet, die der am 30. Juni 2024 beanspruchten Rente zugrunde liegen“. Nicht alle, die eine Erwerbsminderungsrente beziehen, erhalten aber auch die 7,5 Prozent. Es gelten klare Regeln: Begann die Rente (in diesem Fall die Erwerbsminderungsrente) in der Zeit von Januar 2001 bis Juni 2014, beträgt der Zuschlag 7,5 Prozen

Rentenerhöhung Erwerbsminderungsrente Zuschlag

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



WA_online / 🏆 103. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Rentenerhöhung um 7,5 Prozent: Satter Zuschlag 2024 gilt jedoch nicht für alleViele Arbeitnehmer stellen sich die Frage, wann sie in Rente gehen können. Wer vor 1964 geboren ist, hat einen Vorteil.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Rentenerhöhung um 7,5 Prozent: Satter Zuschlag 2024 gilt jedoch nicht für alleViele Arbeitnehmer stellen sich die Frage, wann sie in Rente gehen können. Wer vor 1964 geboren ist, hat einen Vorteil.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Rentenerhöhung um 7,5 Prozent: Satter Zuschlag 2024 gilt jedoch nicht für alleViele Arbeitnehmer stellen sich die Frage, wann sie in Rente gehen können. Wer vor 1964 geboren ist, hat einen Vorteil.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Rentenerhöhung um 7,5 Prozent: Satter Zuschlag 2024 gilt jedoch nicht für alleViele Arbeitnehmer stellen sich die Frage, wann sie in Rente gehen können. Wer vor 1964 geboren ist, hat einen Vorteil.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Rentenerhöhung um 7,5 Prozent: Satter Zuschlag 2024 gilt jedoch nicht für alleViele Arbeitnehmer stellen sich die Frage, wann sie in Rente gehen können. Wer vor 1964 geboren ist, hat einen Vorteil.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Rentenerhöhung um 7,5 Prozent: Satter Zuschlag 2024 gilt jedoch nicht für alleViele Arbeitnehmer stellen sich die Frage, wann sie in Rente gehen können. Wer vor 1964 geboren ist, hat einen Vorteil.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »