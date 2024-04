René Köhler will nach Signa-Pleite erneut durchstarten

René Köhler hat eine ungewöhnliche Unternehmer karriere hinter sich. Er baute erfolgreich Fahrrad.de auf und verkaufte später an Signa . Nach der Signa -Pleite fängt er noch einmal von Neu an. Der Signa Sports United N.V. (SSU) gibt sich der Unternehmer optimistisch, an alte Erfolge anknüpfen zu können. Er sei zuversichtlich, dass man sich einen Platz in dem Markt erarbeiten könne, sagte der Unternehmer 'Stuttgarter Zeitung' und 'Stuttgarter Nachrichten' (Donnerstag).

Er wolle ein stabiles Geschäft für alle Beteiligten aufbauen. Der Markt habe sich völlig verändert. Köhler hatte einst an den österreichischen Investor René Benko verkauft. Mit Benko habe er an den Falschen verkauft, das sei ein Fehler gewesen, wurde der 41 Jahre alte Unternehmer zitiert

René Köhler Fahrrad.De Signa Signa-Pleite Unternehmer Markt Neuanfang

