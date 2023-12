Rendern im Handumdrehen: Mit diesen starken Nvidia GeForce RTX-Notebooks zu Top-Preisen steigert ihr eure Effizienz maßgeblich und lästige Wartezeiten gehören der Vergangenheit an!

Bei Cyberport könnt ihr derzeit allerhand sparen, wenn ihr euch einen Laptop mit Nvidia GeForce RTX-Grafikchip sichern möchtet! Egal, ob Bildbearbeitung, Videoschnitt oder 3D-Rendering: Leistungsstarke Werkzeuge in Form von schnellen Laptops sind unerlässlich, um eure künstlerischen Visionen in die Realität zu verwandeln. Bei Cyberport könnt ihr euch derzeitund die Nvidia Studio-Grafiktreiber machen den MSI Creator Z16 zum kreativen Kraftpaket, das eure Produktivität auf ein neues Level hebt.

Dabei sorgt das 16 Zoll große Display für eine imposante Fülle an Details undwirken Bilder, Grafiken und Videos verblüffend echt. Die flüssige Bildwiederholrate von 165 Hertz stellt gleichzeitig sicher, dass ihr jederzeit absolut reibungslosen Bedienkomfort genießt! Auch wenn ihr mehrere Projekte gleichzeitig bearbeitet und zahllose Tabs offen habt, bleibt der MSI Creator Z16 stets coo





GameStar_de » / 🏆 118. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

„Das ist keine Todesgruppe“: Glück für Nagelsmann und Deutschland bei der EM-AuslosungErstmal kein Länderspiel, aber Bundestrainer Julian Nagelsmann hat dennoch in den nächsten Wochen wichtige Termine.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

US-Notenbankerin Daly: Zu früh für Entwarnung bei InflationDie Inflation in den USA ist deutlich gesunken. Experten spekulieren bereits auf rasche und deutliche Zinssenkungen. US-Notenbankerin Mary Daly widerspricht im Interview: Für Entwarnung bei der Inflation sei es zu früh. Fed

Herkunft: boersenzeitung - 🏆 76. / 59 Weiterlesen »

Wie Frankreich bei KI vorne mitmischen willFrankreich versucht, mit KI-Initiativen wie dem neuen Forschungslabor Kyutai die Unabhängigkeit gegenüber den USA und China zu wahren. Noch allerdings hinkt Europa bei künstlicher Intelligenz KI deutlich hinterher.

Herkunft: boersenzeitung - 🏆 76. / 59 Weiterlesen »

Trotz kuriosem Eigentor von Heuer Fernandes: HSV erkämpft nach 0:2 noch Remis bei St. PauliTrotz des wohl kuriosesten Eigentores in der Geschichte des Stadtderbys durch Daniel Heuer Fernandes hat der HSV eine Niederlage beim FC St. Pauli verhindert.

Herkunft: Transfermarkt - 🏆 37. / 63 Weiterlesen »

Einigung bei Verhandlungen über den European Media Freedom ActA deal on the EU Media Freedom Act includes a problematic 'must carry' obligation, barring platforms from removing content that violates community standards for 24 hours—an approach EU users will not support. I share my views in netzpolitik_org ⬇️

Herkunft: netzpolitik_org - 🏆 56. / 62 Weiterlesen »

Drei Dinge, die bei Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund auffielen: Das Kaninchen entkommt der SchlangeBorussia Dortmund parkt gegen Bayer Leverkusen den viel zitierten Bus. Am Ende springt ein glückliches 1:1 heraus. Drei Dinge, die auffielen.

Herkunft: Eurosport_DE - 🏆 89. / 52 Weiterlesen »