Renault-Sportchef: Baku war eine Ausnahme

Für Renault -Sportchef Frédéric Vasseur ist das Tief, das die Franzosen beim vergangenen Rennwochenende in Baku erlebten, eine Ausnahme und nicht exemplarisch für den weiteren Verlauf der Saison .Nach den ersten acht Formel-1 -Läufen belegt das Renault -Werksteam den drittletzten Platz in der Team-Wertung. Die Mannschaft aus Enstone schaffte es bisher nur einmal in die Punkte: Beim vierten Grand Prix des Jahres in Russland holte Kevin Magnussen als Siebter sechs Punkte.

Trotzdem ist Sportchef Frédéric Vasseur überzeugt, dass Baku eine Ausnahme für das Renault-Team darstellt. «Das vergangene Rennwochenende in Baku war schwierig, vor allem das Qualifying, und wir müssen zugeben, dass wir es dort nicht wirklich gut hinbekommen haben», gesteht er.

