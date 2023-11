Renault präsentiert die Neuauflage des Master mit erhöhter Reichweite

Renault hat die Neuauflage des Master präsentiert. Der Transporter wird windschnittiger und kommt in der Elektro-Version künftig auf bis zu 410 Kilometer. Das ist doppelt so weit wie bisher. Als Zeitpunkt für den Marktstart nennen die Franzosen das Frühjahr 2024.Bei der vierten Generation der Transporter-Baureihe hebt Renault vor allem die unabhängig von der Antriebsart gestiegene Energieeffizienz durch das neue „Aerovan“-Design hervor.

Der Luftwiderstandsindex aus Cw-Wert und Stirnfläche liege mehr als 20 Prozent unter dem Wert der, teilen die Franzosen mit. Der Energieverbrauch der Elektroversionen soll sich dadurch im Vergleich zum vorangegangenen Master E-Tech Electric um ebenfalls 20 Prozent verbessern. Die neuen Radien des künftigen Elektro-Master ergeben sich durch dieses Aerodynamik-Update, aber vor allem durch einen neu konzipierten Antriebsstrang. Zum Marktstart im Frühjahr 2024 macht Renault zwei Elektrovarianten mit 96 und 105 kW Leistung verfügba





