Renault-Group-Chef äußert sich zu Elektroauto-Tochter Ampere

Renault-Group-Chef Luca de Meo hat sich für den Finanzmarkt ausführlich zu der am 1. November offiziell firmierten Elektroauto-Tochter Ampere geäußert. In der neuen Unternehmenseinheit mit Börsen-Ambitionen bündeln die Franzosen Elektrofahrzeuge und Software. Das soll unter anderem einen vollelektrischen Pkw für unter 20.000 Euro ermöglichen. Ampere werde künftig unter dem Markennamen Renault Elektroautos entwickeln, herstellen und vermarkten, so der Konzern. Das trieben 11.

000 Beschäftigte voran, darunter 35 Prozent Ingenieure. Erklärtes Ziel sei es, die Listenpreise für E-Fahrzeuge durch Kostensenkungen um 40 Prozent zu reduzieren. Konkret sollen die Vollstromer von Renault bis 2027/2028 preislich auf demselben Niveau sein wie Modelle mit Verbrennungsmotor. Bis 2031 will Ampere jährlich rund eine Million Fahrzeuge mit E-Antrieb fertigen. Die Produktpalette soll dann sieben Modelle in den Kernsegmenten des europäischen Markts umfasse

:

ECOMENTO_DE: Ford plant drei neue Elektroauto-Modelle für EuropaFord kündigt drei neue Elektroauto -Modelle für den europäischen Markt an. Der erste wird der mittelgroße Explorer sein, der 2024 auf den Markt kommt. Es gibt auch Erlkönigbilder eines zweiten Vollstromers, der als 'Sport Crossover' bezeichnet wird. Das Modell wird auf der MEB-Architektur von Volkswagen basieren und im nächsten Jahr im Kölner Werk produziert.

ELECTRİVENET: Baubeginn von Hyundais reinem Elektroauto-Werk in UlsanDer Hyundai -Konzern hat mit dem Bau seines reinen Elektroauto -Werks in Südkorea begonnen. Die im Mai angekündigte Fabrik im Stammwerk Ulsan wird auf eine Jahreskapazität von 200.000 Elektroauto s ausgelegt, 50.000 mehr als bisher geplant.

