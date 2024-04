Renata Lusin: Emotionales Baby-Interview

Auf einmal gehen mit Renata die Gefühle durch …Liebevoll hält die frischgebackene Mama ihre kleine Tochter Stella im Arm, als sie die Tränen einfach nicht mehr zurückhalten kann. Warum die „Let’s Dance“-Profitänzerin mitten im großen Baby - Interview plötzlich so emotional wird, zeigen wir oben im Video. „Let’s Dance“-Profitänzerin Renata Lusin ist stolz auf ihre kleine Tochter Stella Pures Glück und ganz viel Liebe: Mit dem 21.

März hat sich das Leben für Renata und Valentin Lusin für immer verändert. Denn an diesem Tag hat ihr kleiner Schatz Stella das Licht der Welt erblickt. Als wir das „Let’s Dance“-Traumpaar in ihren eigenen vier Wänden treffen, ist sofort zu spüren, wie glücklich Renata und Valentin sind. Wenn Baby Stella ihre Mama anstrahlt, ist selbst die lange und schmerzhafte Geburt schnell vergessen.Lese-Tipp: Das bedeutet der Name der kleinen Mini-Lusi

Renata Lusin Let's Dance Baby Interview Emotionen

