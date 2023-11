Remy Gardner (Kalex): Die stärksten Moto2-Fahrer

Der 22-Jährige, der in der Nähe von Barcelona lebt, ist überzeugt davon, in der richtigen Position zu sein: «Ja, ich habe mich darauf gefreut, zum nächsten Rennen zu kommen. Im Vorjahr hatte ich ein gutes Jahr, um Erfahrung zu sammeln – es war kein sehr gutes Jahr, aber es war ein gutes Jahr. Und ich habe wirklich viel gelernt. Deshalb glaube ich, dass wir es in diesem Jahr hätten rocken können.

Remy, beim Saisonauftakt 2020 warst du auf dem Chassis von 2019 unterwegs. War geplant, im Laufe der Saison noch auf das neueste Kalex-Chassis umzusteigen? Es hat gut funktioniert. Ich kann nicht sagen, ob das 2020-Chassis gut oder schlecht ist, weil ich es nie getestet habe. Aber ich versuche, nicht darüber nachzudenken. Was auch immer ich bekomme, ich versuche das Beste daraus zu machen. Das habe ich auch getan.

Ich wollte konstant in jedem Rennen in die Top-5 fahren und einfach diese Fehler loswerden. Im Vorjahr war ich einfach ein bisschen überwältigt und ich glaube, dass ich in diesem Jahr einfach ein bisschen selbstbewusster bin: Ich weiß, dass ich da vorne mitkämpfen kann.Ich würde sagen Jorge Navarro, Jorge Martin – er hatte zwar ein schlechtes Rennen in Katar, aber er wird stark sein.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SPEEDWEEKMAG: Bestzeit für Remy Gardner: «Rea hat mich überrascht»Remy Gardner (GRT Yamaha) war an beiden Tagen des Jerez-Tests der Superbike-WM der Schnellste. Für den Australier war es der letzte Test dieses Jahres. Er freut sich auf die Zusammenarbeit mit Jonathan Rea.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: «Schlechter als erwartet» – Gardner (KTM) ausgelaugtHartes Wochenende für Moto2-Champion Remy Gardner. Der Tech3-KTM-Fahrer beendete das MotoGP-Rennen in Austin hinter Teamkollege Raúl Fernández auf Platz 20. Körperlich war der Australier anschließend ziemlich geschafft.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

MST_ALLENEWS: WSBK-Test Jerez (Mittwoch): Bautista mit Zusatzgewicht langsam, Iannone starkRemy Gardner fährt am zweiten Testtag die Bestzeit - Nicolo Bulega und Andrea Iannone stark unterwegs - Sorgenfalten bei Weltmeister Alvaro Bautista

Herkunft: MST_AlleNews | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Jerez-Test: Yamaha-Bestzeit von Gardner, Rea DritterBeim Superbike-Test in Jerez glänzte Remy Gardner (Yamaha) mit der Bestzeit, auch die Rookies Nicolò Bulega und Andrea Iannone (beide Ducati) überzeugten. Jonathan Rea hat die Umstellung auf die Yamaha schon gemeistert.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Jerez-Test, Dienstag: Gardner vorne, Rea schnellWeil es auf dem Circuito de Jerez seit 12 Uhr immer wieder regnet, fuhren sämtliche Superbike-WM-Piloten ihr schnellste Runde am ersten Tag der Wintertests am Vormittag. Jonathan Rea und Alvaro Bautista stürzten.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Assen: Red Bull KTM Ajo besiegt Marc VDSMit Raul Fernandez und Remy Gardner fuhr Red Bull KTM Ajo beim Moto2-Meeting in Assen einen umkämpften Doppelsieg ein. Heftige Gegenwehr leisteten die Marc VDS-Piloten Augusto Fernandez und Sam Lowes. Schrötter Neunter.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕