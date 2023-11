Remote-Entwicklerstudio Avalon kündigt benutzergeneriertes Metaverse-MMO an

Das international und völlig ortsungebunden wirkende Remote-Entwicklerstudio Avalon mit Sitz in Orlando, Florida hat soeben sein gleichnamiges "Metaverse-MMO" Avalon angekündigt, welches seinen Schwerpunkt ganz auf benutzergenerierte Inhalte legen soll. Hierfür sollen den Spielern zudem diverse, von künstlicher Intelligenz ("KI") gestützte Werkzeuge an die Hand gegeben werden. Damit soll das MMO laut den Entwicklern "die Vision einer grenzenlosen Online-Welt" real werden lassen.

Die ersten veröffentlichten Konzeptgrafiken zeigen verschiedenste, unterschiedliche Szenarien, welche Spielern in dieser Art realisiert können sollen. Neben epischen Fantasiewelten sollen sich auch dystopische Szenarien à la Cyberpunk 2077 umsetzen lassen. Schlussendlich gäbe es aber fast keine Grenzen für benutzergenerierte Inhalte und Spielwelten, so die Entwickle

