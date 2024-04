Remmo-Clan: Berliner Gericht lehnt Einziehung von Vermögenswerten ab

Im Rechtsstreit um Immobilien , die dem bekannten Remmo-Clan zugerechnet werden, ärgern sich Finanzermittler und Staatsanwälte über eine Entscheidung des Berlin er Landgericht s. Schon am Dienstag lehnte es die Einziehung hoher Vermögenswerte

In dem Prozess wurde seit Januar um acht Immobilien in Berlin verhandelt. Die Ankläger gingen davon aus, dass der Betroffene als 18-Jähriger 2015 begonnen hatte, mit der Beute aus Straftaten einzelne Wohnungen und Häuser zu kaufen. Zudem sei er Besitzer einer Immobilienfirma, die – davon gehen Ermittler aus – Wohnungen und Grundstück der Großfamilie verwaltete. Der Anwalt des Mannes bestritt die Vorwürfe.

Remmo-Clan Immobilien Rechtsstreit Berlin Landgericht Einziehung Vermögenswerte Finanzermittler Staatsanwälte

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



Tagesspiegel / 🏆 42. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

125.000 Euro Schulden - Berliner Clan-Chef Remmo meldet Insolvenz anErst sorgte Issa Remmo (56) mit seinem Umzug aus der Hauptstadt Berlin aufs mecklenburger Land für Schlagzeilen. Nun der nächste Hammer: Der Clan-Chef hat ein laufendes Verfahren zur Privat-Insolvenz beim Amtsgericht Neubrandenburg.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

125.000 Euro Schulden - Privat-Insolvenz bei Berliner Clan-Chef RemmoErst sorgte Issa Remmo (56) mit seinem Umzug aus der Hauptstadt Berlin aufs mecklenburger Land für Schlagzeilen. Nun der nächste Hammer: Der Clan-Chef hat ein laufendes Verfahren zur Privat-Insolvenz beim Amtsgericht Neubrandenburg.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Berliner Polizist duzt Clan-Chef Abou-Chaker - jetzt greift Gericht einEin Kommissar ist auf sozialen Medien als „Officer“ unterwegs. Sein Arbeitgeber hat damit ein Problem, sieht Schäden für das Ansehen der Polizei. Es folgt ein Verbot. Das bestätigt ein Gericht.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Clan aus Haus geklagt: Was wird aus der Remmo-Demmi-Villa in Berlin?Nach der Räumung der Remmo-Villa in Berlin-Buckow soll das denkmalgeschützte Haus nicht versteigert werden. Was der Bezirk damit vor hat.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

Clan-Boss Remmo will Deutscher werden in Mecklenburg-VorpommernIssa Remmo (56), der vergangene Woche die Villa im Süden von Berlin räumen musste, ist nun auf dem Land gemeldet, will sich offenbar dort einbürgern lassen.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

Clan-Boss Remmo will Deutscher werden in Mecklenburg-VorpommernIssa Remmo (56), der vergangene Woche die Villa im Süden von Berlin räumen musste, ist nun auf dem Land gemeldet, will sich offenbar dort einbürgern lassen.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »