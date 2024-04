Remis zur Pause in Frankfurt

In einem zügigen Flutlichtspiel in Frankfurt steht zur Pause ein gerechtes Remis , wobei die Eintracht leichtes Oberwasser genießt, mit den Bremer Druckphasen aber schlecht zurecht kommt. Sowohl Trapp als auch Zetterer mussten schon des Öfteren eingreifen.Ducksch bringt den fälligen Freistoß von der linken Seite an den kurzen Pfosten, wo Pieper verlängert. Trapp reagiert aber stark und zeigt einen starken Reflex - gute Möglichkeit für die Gäste.

Beste Chance des Spiels! Knauff steckt am linken Strafraumeck vertikal in den Lauf von Marmoush, der vor dem herauseilenden Zetterer direkt abschließen muss, aber am Werderaner Schlussmann scheitert, der stark hält.Schmid wackelt sich an zwei Frankfurtern vorbei, wird dann aber gleich von fünf Gegenspielern bedrängt und fair vom Ball getrennt.Der Standard bringt nichts ein. Weil Bremen die Eintracht danach gut vom eigenen Tor weghält, muss Tuta zum eigenen Schlussmann spiele

Frankfurt Remis Eintracht Flutlichtspiel Fußball

