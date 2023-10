Remis in Bochum: Mainz rettet spät einen Punkt

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 ist zumindest ein kleiner Schritt aus der Krise gelungen. Die Rheinhessen verhinderten beim VfL Bochum mit dem 2:2 (0:1) nach zweimaligem Rückstand die siebte Niederlage im neunten Saisonspiel. Ein ganz spätes Tor von Tom Krauß (90.+6) rettete den Punktgewinn.

Zuvor hatte Mainz vor 26.000 Zuschauern ein Eigentor von Bochums Keven Schlotterbeck (59.) zum zwischenzeitlichen 1:1 verholfen. Für den VfL trafen Kevin Stöger (21./Foulelfmeter) und Schlotterbeck (82.). Mit drei Punkten bleibt Mainz Tabellenletzter, Bochum rückte zumindest vorerst auf den Relegationsplatz 16 vor.

