Remis in Bochum: Mainz rettet spät einen Punkt

Zuvor hatte Mainz vor 26.000 Zuschauern ein Eigentor von Bochums Keven Schlotterbeck (59.) zum zwischenzeitlichen 1:1 verholfen. Für den VfL trafen Kevin Stöger (21./Foulelfmeter) und Schlotterbeck (82.).

Mit drei Punkten bleibt Mainz Tabellenletzter, Bochum rückte zumindest vorerst auf den Relegationsplatz 16 vor.

