Remis im Spitzenspiel zwischen Liverpool und Arsenal

Zwei Tore, aber kein Sieger: Der FC Liverpool und der FC Arsenal haben sich am Samstag (23.12.2023) im Spitzenspiel der Premier League remis getrennt. West Ham hatte Manchester United zuvor den nächsten Tiefschlag verpasst. Im Topspiel kamen die 'Reds' gegen Spitzenreiter FC Arsenal zu einem 1:1 (1:1) und bleiben hinter dem Club von Fußball-Nationalspieler Kai Havertz auf Tabellenplatz zwei.

'Oh mein Gott, wie stark ist Arsenal bitte? Aber die gute Nachricht ist: wir sind es auch', sagte Klopp nach dem Spiel bei der BBC: 'Nach der Pause hätten wir das Siegtor erzielen müssen. Aber statt zu schießen, spielen wir vier- oder fünfmal ab.' Die Gunners aus London begannen furios: Abwehrspieler Gabriel sorgte per Kopf nach nur vier Minuten für die Führung. Die Gäste hatten zudem Glück, dass ein Handspiel von Martin Ödegaard im Arsenal-Strafraum nicht geahndet wurde (19. Minute). Für den Ausgleich sorgte in einem temporeichen Spiel Stürmer-Star Mohamed Salah, der mit seinem 12. Saisontor zum 1:1 einschoss (29.





