Rekordwärme im Oktober in Nordrhein-Westfalen

Der Düsseldorfer Fernsehturm ist umrahmt von Bäumen mit herbstlichen Blättern.Nordrhein-Westfalen war im Oktober mit einem Temperaturmittel von 12,8 Grad das wärmste Bundesland. Und der zu Ende gehende Monat fiel auch deutlich wärmer aus als in der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990 - mit damals 9,8 Grad im Mittel, wie der Deutsche Wetterdienst am Montag berichtete.

„Beeindruckend“ war der vorläufigen Bilanz zufolge auch die Niederschlagsmenge von insgesamt 120 Litern pro Quadratmeter. Der Wert der Referenzperiode 1961–1990 - rund 62 Liter – sei damit um das Doppelte übertroffen worden. Die Sonne schien dagegen nur 92 Stunden, viel weniger als im Mittel der Jahre 1961 bis 1990 mit 107 Stunden.

In ganz Deutschland fiel der Oktober 2023 außergewöhnlich nass aus – mit rund 100 Litern pro Quadratmeter. Außer einem kurzen „Kälteschock“ mit leichten Nachtfrösten sei der Monat zudem deutschlandweit deutlich zu mild gewesen. Die Sonne habe mit rund 100 Stunden in etwa ihr Soll erfüllt. headtopics.com

Hendrik Wüst bleibt Vorsitzender der CDU in Nordrhein-WestfalenHendrik Wüst wurde mit 96,7 Prozent der Stimmen erneut zum Vorsitzenden der CDU in Nordrhein-Westfalen gewählt. Er hatte keinen Gegenkandidaten und ist bereits seit zwei Jahren im Amt. Wüst bekräftigte in seiner Rede seine Solidarität mit Israel.

Armin Laschet zum neuen CDU-Landesvorsitzenden in Nordrhein-Westfalen gewähltArmin Laschet wurde mit rund 97 Prozent der Stimmen zum neuen CDU-Landesvorsitzenden in Nordrhein-Westfalen gewählt. Es gab keinen Gegenkandidaten. Laschet betonte die Geschlossenheit der Partei und sprach sich energisch für eine restriktive Migrationspolitik aus.

Ängste und Unsicherheit bei Juden in Nordrhein-WestfalenDer Terrorangriff der Hamas auf Israel und der versuchte Brandanschlag auf eine Synagoge in Berlin haben Ängste und Unsicherheit bei Juden auch in Nordrhein-Westfalen ausgelöst. Die jüdische Telefonseelsorge in Köln verzeichnet vermehrt Anrufe von besorgten Menschen. Die aktuelle Lage in Israel stellt die Arbeit der Kollegen vor neue Herausforderungen und der Bedarf an gezieltem Informationsaustausch ist hoch.

Deutschlandticket Sozial startet in Nordrhein-WestfalenDas Deutschlandticket wird mit dem bevorstehenden Start einer vergünstigten Variante für Geringverdiener in Nordrhein-Westfalen weiteren Zulauf erhalten. Das Deutschlandticket Sozial kostet 39 statt 49 Euro im Monat und berechtigt für bundesweite Fahrten im Nah- und Regionalverkehr. Starttermine sind der 1. Dezember und der 1. Januar.

Helge Schneider erhält Kunstpreis des Landes Nordrhein-WestfalenDer Entertainer Helge Schneider wird mit dem Kunstpreis des Landes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet. Die Jury lobt seine musikalische Begabung und sein Improvisationstalent. Die Preisverleihung findet am 20. November in Düsseldorf statt.