Rekordversuch mit Spiderman

Jost Kobusch will als erster Mensch allein im Winter auf den Mount Everest steigen. Warum tut er sich das an?Sorge um die Entführten

Ferrari feiert 1000. Einsatz in der Formel 1Ferrari plant verschiedene Aktionen, um den 1000. Einsatz bei einem WM-Lauf der Formel 1 zu feiern. Sebastian Vettel und Charles Leclerc werden in dunkleren roten Rennwagen antreten, die an die Farbe der Ferrari aus der Saison 1950 erinnern. Weiterlesen ⮕

Israel verhaftet über 1000 Terrorverdächtige im WestjordanlandSeit Kriegsbeginn im Westjordanland hat das israelische Militär 1030 Terrorverdächtige festgenommen, darunter 700 Hamas-Mitglieder. Bei Razzien wurden fünf Palästinenser getötet. Die Lage im Westjordanland hat sich seit Beginn des Krieges weiter verschärft. Weiterlesen ⮕

Erik Thomsen gewinnt den BMW S 1000 RR Cup 2019Erik Thomsen sichert sich den Gesamtsieg im BMW S 1000 RR Cup 2019, während Martin Lorasch den vierten Platz belegt. Jonas Stelling erreicht das Podium als Zweiter vor Andre Krüger. Weiterlesen ⮕

Corti gewinnt souverän das Superstock-1000-Cup-Rennen in ValenciaClaudio Corti (I/Suzuki) setzte sich beim Rennstart an die Spitze des Feldes und dominierte das Rennen in Valencia. Mit fast 5 Sekunden Vorsprung sicherte er sich den Sieg. Xavier Simeon (Belgien) wurde Zweiter und Maxime Berger (Frankreich) belegte den dritten Platz. Pole-Mann Davide Giugliani hatte einen schlechten Start und gab das Rennen auf. Weiterlesen ⮕

Paddon mit Bestzeit im Argentinien-ShakedownHyundai-Pilot Hayden Paddon ist mit der inoffiziellen Bestzeit beim Shakedown in die vierte Runde zur Rallye-Weltmeisterschaft in Argentinien gestartet. Weiterlesen ⮕