Rekordverdächtiger Sommertag in NRW erwartet

Am ersten April-Wochenende müssen sich die Menschen in NRW auf einen Sommertag einstellen. Laut DWD „kann es einen Rekord geben“.ein Jahr der Rekorde. Nach dem Februar war auch der März 2024 der wärmste seit Beginn der Wetter aufzeichnungen vor mehr als 140 Jahren. Jetzt steht der nächste rekordverdächtige Tag bevor. Am kommenden Samstag müssen sich die Menschen in„Es kommen Luftmassen bei uns an wie im Hochsommer“, sagt Dominik Jung.

In 1500 Metern Höhe könnten am Wochenende Temperaturen um die 17 bis 20 Grad herrschen. „Das hat zur Folge, dass am Samstag unten am Erdboden 25 bis 28 Grad erreicht werden, regional sind vielleicht sogar 29 oder 30 Grad möglich.“ Damit wäre der Samstag, 6. April, laut Jung der erste Hitzetag im Jahr 2024. „Richtig absurd, was da berechnet wird“, so der Meteorologe. Schon am Freitag, 5. April, steigen die Temperaturen. In NRW sind laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zwischen 18 und 22 Grad dri

