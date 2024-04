Rekordtemperaturen im Rheinland erwartet

Vor allem am Samstag kann es im Rheinland bis zu 28 Grad warm werden – das wäre für die Jahreszeit ein neuer Rekord. Unklar ist noch, inwieweit Saharastaub die Temperaturen dämpft. So soll die Staubwolke ziehen. Der Deutsche Wetter dienst (DWD) erwartet in NRW Temperaturen um die 25 Grad, sogar die 28-Grad-Marke könnte im Rheinland geknackt werden.

Mit einer kleinen Einschränkung: Zwar soll es weitgehend heiter und sonnig sein und dabei niederschlagsfrei bleiben, aber es zieht wie schon an Ostern Staub aus derheran. Ob die Wolke NRW am Samstag flächendeckend erreicht und wie stark sie die Sonneneinstrahlung abdämpft, ist noch unklar. Bei einer hohen Staubbelastung könnten die Höchstwerte auch nur 23 Grad erreichen – das ist zwar immer noch warm, aber meteorologisch gesehen kein Sommertag mehr.Dass Staub aus der Sahara nach Europa geweht wird, ist nichts Ungewöhnliche

Rekordtemperaturen Rheinland Saharastaub Wetterdienst NRW

