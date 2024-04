Rekordsumme an Dividenden für Dax-Konzerne

Wertpapierbörse in Frankfurt am Main - 23 der 40 Dax -Konzerne erhöhen in diesem Jahr die Ausschüttungssumme. - Foto: Arne Dedert/dpa

Aktionäre von Konzernen der Dax-Familie können in diesem Jahr in der Summe auf eine Rekordausschüttung hoffen. Mit geschätzt 62,5 Milliarden Euro übertrifft das Ausschüttungsvolumen der 160 Unternehmen den Vorjahreswert um 1,6 Prozent, wie aus Berechnungen der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz in Kooperation mit dem Institute for Strategic Finance an der FOM Hochschule hervorgeht.

Aktionäre von Konzernen der obersten deutschen Börsenliga profitieren besonders stark von dem Geldregen. Bei den 40 Dax-Konzernen fällt mit 53,8 Milliarden Euro die Dividendensumme so groß aus wie noch nie seit der ersten Analyse im Jahr 2012, wie das Beratungsunternehmen EY errechnet hat. Das sind 2,4 Prozent mehr als im vergangenen Jahr.

