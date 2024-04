Zumindest bei den Ausgaben soll 2024 ein Rekordjahr für die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten werden. In diesem Jahr soll mit 35 Millionen Euro die bisher höchste Summe in die Rettung der Schlösser und Gärten investiert werden. Damit werden unter anderem Sanierung en am Neuen Palais und am Schloss Cecilienhof finanziert. Stiftungschef Christoph Martin Vogtherr zog am Freitag Bilanz des Jahres 2023 und gab einen Ausblick auf das Jahr 2024.

Aktuelle Nachrichten aus Potsdam und Brandenburg live auf Ihr Handy. Dazu die Digitale Zeitung. Das Geld kommt aus dem Sonderinvestitionsprogramm 2. Für dieses 400 Millionen Euro umfassende Abkommen stellte der Bund bis 2030 insgesamt 200 Millionen Euro zur Verfügung, auf das Land Brandenburg entfallen 131 Millionen Euro und auf das Land Berlin 69 Millionen Euro. An 13 Maßnahmen werde in diesem Jahr gebaut, davon sollen zehn bis Jahresende auch fertiggestellt werden, hieß es. Weitere fünf Projekte sollen in diesem Jahr neu beginnen

