– Reist im kommenden Monat mit dem „Back to the Future Special Pack“ durch die Zeit

Dass euch der nächste DLC zum PowerWash Simulator „Zurück in die Zukunft“ schickt, ist wahrlich keine Neuigkeit mehr, wurde das Zusatzinhaltspaket schließlich bereits im vergangenen September mittels Trailer angekündigt (wir berichteten ). Das 7,99 Euro teure Back to the Future Special Pack wurde gemeinsam mit Universal Games entwickelt, um eine möglichst authentische, originalgetreue Erfahrung zu gewährleisten.

Mit dem Paket könnt ihr nicht nur den ikonischen Uhrturm von Unrat befreien, sondern nehmt euch auch den berühmten DeLorean, das futuristische Holomax-Kino und den gewaltigen Zug von Dr. Emmet Brown vor. Bislang war unklar, wann der DLC in den digitalen Handel geht – doch damit ist nun Schluss! Im nächsten Monat, am 16. November 2023, könnt ihr die spektakuläre Reise durch die Zeit antreten. Den dazugehörigen Enthüllungsvideoclip findet ihr hier: https://www.

