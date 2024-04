Reisender kommt in Hamburg an – böse Überraschung am Airport

Ein Mann kommt mit einem Flugzeug aus Istanbul in Hamburg an. Doch bei der Einreisekontrolle ist erstmal Schluss: Bundespolizisten halten ihn auf, ihm droht sogar Knast – wäre da nicht ein guter Freund, der hilft.

Um 9.30 Uhr am vergangenen Freitag hatte sich der 42-Jährige bei der Einreisekontrolle in die Schlange gestellt. Als er seinen Pass vorzeigte und dieser überprüft wurde, gab es im Fahndungscomputer einen Treffer.Die Staatsanwaltschaft Itzehoe hatte ihn bereits wegen mehrerer Delikte, darunter gefährliche Körperverletzung und Verstöße gegen das Gewaltschutzgesetz, gesucht. Mehrere Geldstrafen waren noch offen und nur zum Teil bezahlt.

Da der 42-Jährige die offene Summe von 1448 Euro nicht aufbringen konnte, versuchte er, Freunde zu erreichen. Er habe „zahlreiche Telefonate“ geführt, sagte Henschel weiter, um der Haft zu entgehen. Letztlich habe sich einer von seinen Bekannten bereit erklärt, das Geld in bar auf einer Wache im niedersächsischen Weyhe einzuzahlen. Henschel: „Nach Zahlung konnte der Mann um 13.45 Uhr aus der Maßnahme entlassen werden.

Reisender Hamburg Flugzeug Einreisekontrolle Bundespolizei Knast

