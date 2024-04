Reisebus fährt in Menschengruppe bei katholischem Jugendtreffen in der Slowakei

Ein Reisebus ist am Rande eines katholischen Jugendtreffens in der Slowakei in eine Menschengruppe gefahren. Drei Mädchen, die von dem Fahrzeug erfasst und eingeklemmt wurden, seien ums Leben gekommen, sagte der slowakische Innenminister Matus Sutaj Estok der Agentur TASR zufolge. Der Politiker war sofort an die Unglücksstelle in Spisske Podhradie im Osten des Landes gereist.Zwei der Toten waren nach Angaben der Polizei 17 und eine 18 Jahre alt.

Sieben weitere Menschen seien schwer verletzt worden, einer davon lebensgefährlich. Sie wurden mit Rettungswagen und zwei Hubschraubern in Krankenhäuser gebracht. Der Innenminister sagte, ihm fehlten die Worte: „Hier sind drei junge Leben ausgelöscht worden, die Leben von drei jungen Mädchen, die auf dem Weg zu einem katholischen Treffen waren, um zu feiern - und es endete derart tragisch.“Reisebus setzte sich in BewegungWarum sich der Reisebus in Bewegung setzte, blieb zunächst unklar. Polizei und Staatsanwaltschaft nahmen Ermittlungen au

Reisebus Menschengruppe Katholisches Jugendtreffen Slowakei Unfall

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



morgenpost / 🏆 64. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Slowakei: Reisebus fährt in Menschengruppe - drei Mädchen sterbenAm Rande eines katholischen Jugendtreffens in der Slowakei ist ein Bus in eine Menschengruppe gefahren. Drei Mädchen, die von dem Fahrzeug erfasst und eingeklemmt wurden, kamen ums Leben.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Bayern: Mann fährt mit SUV in in Garching an der Alz in MenschengruppeMit voller Absicht soll ein Mann in eine Gruppe gefahren sein. Zwei Männer werden von der Geländelimousine frontal erfasst, sie müssen in ein Krankenhaus.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Autofahrer fährt absichtlich in Menschengruppe: Zwei VerletzteEin SUV-Fahrer ist am Wochenende im Landkreis Altötting in eine Gruppe Menschen gefahren. Dabei wurden zwei Personen verletzt. Der Verdächtige sitzt mittlerweile in U-Haft. Das Motiv ist noch völlig unklar.

Herkunft: BR24 - 🏆 5. / 84 Weiterlesen »

Deutscher Bierlaster fährt Reisebus auf Adria-Autobahn auf: Busfahrer totAuch in der Region gab es zuletzt öfter Fälle, in denen Autos während der Fahrt Probleme machten – und kurz darauf lichterloh brannten.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

Deutscher raste absichtlich in MenschengruppeIn Oberbayern ist ein Deutscher mit seinem Auto absichtlich in eine Menschengruppe gefahren. Zwei Männer wurden dabei verletzt. Der 53-Jährige Autofahrer sitzt in U-Haft auf Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Sechs Tote bei Verkehrskontrolle! Sattelzug überrollt MenschengruppeSechs Menschen sind bei einer Verkehrskontrolle in Spanien von einem Laster überfahren und tödlich verletzt worden. Der Fahrer wurde festgenommen. Der

Herkunft: mopo - 🏆 75. / 59 Weiterlesen »