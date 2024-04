Reise-Enduro für den hochgepflegten Auftritt: MV Agusta Enduro Veloce Wer genau hinschaut, entdeckt auf dem Kupplungsdeckel noch die ursprünglich geplante Modellbezeichnung 9.5 Damit bei all der Elektronik die Übersicht nicht verloren geht: 7-Zoll-Farbdisplay, verbunden mit dem Rest der Welt Nach einer limitierten Vorserie bringt MV Agusta nun die Reise-Enduro namens Enduro Veloce auf den Markt. Preisgünstig wird auch diese MV nicht werden – aber schön und exklusiv.

Ursprünglich sollte sie mal Lucky Explorer 9.5 heissen, dann stand sie an der Motorradmesse Mailand 2023 als Vorserie auf dem Stand von MV Agusta, diesmal LXP Orioli genannt, limitiert auf 500 Exemplare zum Preis von 29.500 Euro. Nun kommt die Reise-Enduro von MV Agusta Enduro Veloce als reguläres Serienmodell auf den Markt. Mit den Radgrössen 21/18 Zoll und Federwegen von 210 mm meldet MV Agusta Offroad-Tauglichkeit für seine «schnelle Enduro» Offroad-Qualitäten a

