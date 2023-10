Reinigung des Brandenburger Tors kostet 115.000 Euro

Knapp sechs Wochen nach der Farbattacke der "Letzte Generation" auf das Brandenburger Tor in Berlin ist die Farbe immer noch zu sehen. Die vollständige Restaurierung wird noch mehrere Wochen in Anspruch nehmen und richtig teuer.

Die Reinigung des Brandenburger Tors nach der Farbattacke von Klimaaktivisten wird 115.000 Euro kosten. Das teilten Berlins Finanzsenator Stefan Stefan Evers (CDU) und die Geschäftsführerin der Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM), Birgit Möhring, am Montag vor Ort mit.

Die Stadt werde das Geld bei den Klimaaktivistinnen und -aktivisten eintreiben, fügte Evers hinzu. Die BIM hat nach eigenen Angaben eine Anwaltskanzlei beauftragt, um Schadenersatzansprüche gegen die Verantwortlichen geltend zu machen.Mit viel Tamtam hat die "Letzte Generation" neue "Aktionswochen" angekündigt. Bereits am Wochenende wurde das Brandenburger Tor mit Farbe attackiert. headtopics.com

hatten Mitglieder der Gruppe "Die Letzte Generation" alle Säulen des Brandenburger Tors mit orangener und roter Farbe besprüht. Die Farbe ist tief in den historischen Sandstein eingedrungen. Deshalb ist es bisher nicht gelungen, die Farbe von den Säulen zu entfernen.

Die vollständige Restaurierung werde noch mehrere Wochen in Anspruch nehmen, hieß es weiter. Anders als von der "Letzten Generation" behauptet, sei die Farbe "definitiv nicht wasserlöslich", sagte Möhring: In Zusammenarbeit mit Denkmalschutz und Restauratoren sei jetzt aber eine geeignete Methode gefunden worden, um das zwischen 1789 und 1793 errichtete Bauwerk voraussichtlich von der restlichen Farbe befreien zu können. headtopics.com

Reinigung des Brandenburger Tors kostet 115.000 EuroTag 43 nach dem gemeinen Farbanschlag der Klima-Chaoten auf das wichtigste Deutsche Wahrzeichen. Rot und Orange ist tief in den porösen Sandstein eingedrungen. Mit warmem Wasser und Hochdruck-Reiniger konnte eine Spezialfirma bislang nicht alles beseitigen. Jetzt ist klar: 115. Weiterlesen ⮕

