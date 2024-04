Reichsbürger-Treffen in Gera mit hohem Zulauf

Hunderte Menschen haben sich in Gera am Samstag zu einem Treffen der ' Reichsbürger '-Szene versammelt. Die Polizei bezifferte die Zahl der Teilnehmer auf bis zu 910 Menschen. Die Teilnehmer waren mit schwarz-weiß-roten Flaggen des einstigen deutschen Kaiserreichs ausstaffiert und teils in T-Shirts mit Zahlencodes der rechtsextremen Szene gekleidet.

Die Veranstaltung verlief friedlich.

Reichsbürger Gera Demonstration Treffen Zulauf

