Reich und schön! Taylor Swift ist jetzt Milliardärin

Könnte Star-Center Jason Kelce bald zurücktreten? Der 35-Jährige von den Philadelphia Eagles äußert sich vielsagend über seine Zukunft.

Jason Kelce plant schon seit einigen Jahren nur von Saison zu Saison. Durchaus verständlich beim stolzen NFL-Alter von 35. Doch noch immer gehört er zu den besten Spielern auf seiner Position. Trotzdem befeuert der Spieler der Philadelphia Eagles selbst erneut die Rücktritt-Gerüchte. Beim"NFL Report" sagte Kelce:"Es könnte alles bald vorbei sein. Das könnte auch meine letzte Saison sein."

Es wäre allerdings nicht das erste Mal, dass Kelce von Rücktritt spricht und dann noch eine Saison dranhängt. Zu groß war bisher die Liebe zum Football.Travis Kelce vergleicht Patrick Mahomes mit Tom Brady headtopics.com

Der Routinier hat einen Einjahres-Deal und müsste sich entsprechend erneut mit den Eagles auf eine Vertragsverlängerung einigen, vermutlich wieder für ein Jahr. Kelce wurde 2011 von den Eagles gedraftet und hat für kein anderes Team in der NFL gespielt. Er wurde sechsmal in den Pro Bowl gewählt und fünfmal ins First Team All-Pro. Seit 2014 hat er kein einziges Spiel verpasst.

