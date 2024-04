„Regt euch doch auf“ – Kolumne von Julia Ruhs: Was mich beim Thema „Trans“ wütend macht – und warum ich nun Alice Schwarzer gut findeSind wirklich so viele Menschen „trans“? Die Feministin Alice Schwarzer zweifelt daran. Sie glaubt: Viele sind Opfer von Rollenklischees . Lehnen ihren biologischen Körper gar nicht ab. Ich teile ihren Verdacht. Denn selbst Transpersonen sind mittlerweile skeptisch, wer alles angeblich „trans“ ist.

Alice Schwarzer ist ja angeblich eine von der ganz schlimmen Sorte: Transphob, reaktionär, biologistisch. Eine „TERF“ – eine „Trans-Exclusionary Radical Feminist“, also: eine Radikalfeministin, die Transmenschen ausschließt. Das sagen zumindest diejenigen, denen Schwarzers Meinung so gar nicht in den Kram passt. Alice Schwarzer spricht nämlich beim Thema „Trans“ aus, was sie denkt. Auch mit 81 Jahren ist sie kampfeslustig wie eh und j

Trans Alice Schwarzer Feminismus Rollenklischees

